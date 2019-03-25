Калуга, 25 марта, 2019, 12:01 — ИА Регнум. В Медынском районе Калужской области на кинокомплексе «Военфильм» кинокомпания «РБ Продакшн» приступила к съёмкам полнометражного фильма «Калашников». По информации кинопроекта «Ильинский рубеж» в социальной сети «ВКонтакте», художественный руководитель будущего фильма — Сергей Бодров-старший, режиссёр — Константин Буслов. Фильм посвящён судьбе Михаила Тимофеевича Калашникова — легендарного изобретателя одноименного отечественного автомата.

Фото со странички «Ильинские рубежи» «ВКонтакте» На съемках фильма «Калинников».

На кинокомплексе в Калужской области будет отснята часть сцен будущего фильма, связанного с периодом Великой Отечественной войны. В частности — сцена боя, где Михаил Калашников получил ранение, будучи командиром танка Т-34, а также его пребывание в полевом госпитале и проезды по фронтовым дорогам.

На киноплощадке в качестве артистов массовых сцен задействованы окало ста реконструкторов из Союза военно-исторических клубов «Батальонъ», в том числе и участники калужского подразделения во главе с калужанином Дмитрием Монаховым. В съемках фильма «Калашников» примут участие специалисты из Музея техники Вадима Задорожного.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, съемочную площадку художественного фильма «Ильинский рубеж» о ратном подвиге подольских курсантов, ценою собственных жизней защитивших Москву от фашистских полчищ осенью 1941 года под Медынью Калужской области, планируют использовать для подготовки других кинолент о Великой Отечественной войне, в том числе иностранных. На киноплощадке были специально построены декорации, воссоздающие реалии военного времени. По окончании предыдущих съёмок фильма «Ильинский рубеж» в ноябре 2018 года остались декорации и музей военной техники под открытым небом Вадима Задорожного, оружие, фортификационные сооружения, а также две деревни с избами того времени. В настоящее время строится узкоколейная железная дорога.

«Там построены великолепные декорации, создана прекрасная инфраструктура для съёмок других фильмов», — заявил СМИ генеральный директор студии «Военфильм» Игорь Угольников.