Кемерово, 25 марта, 2019, 11:52 — ИА Регнум. Кемеровское региональное отделение Российского Красного Креста отчиталось по материальным расходам в рамках оказания помощи пострадавшим и погибшим во время пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kemredcross.ru Скриншот справки о реализации благотворительной программы КРО ООО «РКК» по оказанию помощи пострадавшим в пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня»

Как указывается в справке, размещённой на сайте регионального отделения, в период с 25 марта 2018 года по 19 марта 2019 года на расчётные счета в банках поступило 169 193 571,36 рубля, $24 097,31, €75 997,27. Израсходовано за это же время 145 587 175,23 рубля. Остаток составляет 23 606 396,13 рубля, $22 502,31, €75 997,27.

В рамках договора с Фондом культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева, поступило 10 481 060,15 рубля, израсходовано 10 521 202,70 рубля на оказание адресной помощи членам семей погибших, остаток — 40 142,55 рубля. Таким образом, всего израсходовано более 156 млн рублей.

Напомним, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл год назад — 25 марта 2018 года. В трагедии погибли 60 человек, 37 из которых дети.

Читайте также: Год прошёл, боль осталась: кемеровчане несут цветы и свечи к месту трагедии