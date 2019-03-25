Канберра, 25 марта, 2019, 11:59 — ИА Регнум. Акула атаковала дайвера у побережья Австралии, мужчина госпитализирован с рваными ранами бедра, передает немецкий канал n-tv 25 марта со ссылкой на австралийские средства массовой информации.

(сс) bluegroper Акула в воде

Инцидент произошел в Коралловом море в 50 км от берега. 25-летний турист направлялся на лодке к Харди-рифу, чтобы заняться дайвингом. По сообщению спасателей, пострадавший получил серьезные раны бедра, однако угрозы для его жизни нет.

В ноябре 2018 года 33-летний австралиец погиб при нападении акулы у островов Уитсанди. Двумя месяцами ранее у берегов Австралии акула серьезно покалечила женщину и 12-летнюю девочку.