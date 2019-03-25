Кемерово, 25 марта, 2019, 12:35 — ИА Регнум. Сегодня, 25 марта, годовщина трагедии в Кемерове. Пользователи социальных сетей вспоминают погибших в пожаре.

Иван Шилов ИА REGNUM
Кемерово

СМИ вместе с пользователями социальных сетей вспоминают жертв трагедии, чтут их память. Правда, помимо этого, людей волнует еще и плачевное, как они отмечают, состояние городских построек.

«Прошел год после трагедии в Кемерово. Первое время все шумели проверками разных ТЦ. Потом затихли все. Интересно, хоть какие выводы из этой трагедии сделали? Или ждем очередной пожар?»пишет пользователь Андрей Б.

«Даже вспоминать страшно, но не вспоминать невозможно. Год. Светлая память…» — пишет nastya_bbpe

«Год назад была «Зимняя вишня». Сравните свои чувства тогда и сейчас. Гнев и ужас — это важно, но не работает вдолгую. Реальные изменения нужны на трезвую голову, и желательно «до» трагедии», поделился пользователь shulg1n

«Прошёл год … Ровно год назад мы узнали о страшном. О пожаре, где погибло 36 детей [официально 37 детей — прим. ИА REGNUM.] Помню то утро. Открыв Инстаграм — я не понимала, что произошло? Как такое возможно? Где были взрослые?! До сих пор произошедшее не укладывается в моей голове. Я отказываюсь в это верить. Моя дети и моя семья до сих пор не ходим в ТРЦ. И не пойдём теперь уже, наверно, никогда. Да, сначала было сложно. Но теперь мы знаем альтернативные способы отдыха с детьми. А заходя в любой торговый центр, я первым делом ищу глазами запасной выход. И обязательно просматриваю другие возможности эвакуации — лестницы, например», написала valeriya_bbi

Год назад, 25 марта 2018 года в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове погибли 60 человек. Из них 37 жертв — дети. Это второй по количеству жертв пожар в современной России после пермской катастрофы в клубе «Хромая лошадь» в 2009 году. Возгорание произошло на территории 1600 квадратных метров, пожарная сигнализация не сработала, а двери, ведущие к аварийным выходам из здания, были заблокированы.

По данным экспертизы, причиной возгорания можно было считать короткое замыкание в лампочке над некачественным быстро воспламеняющимся материалом, из которого был построен местный батутный центр. Материалы предварительного следствия насчитывают 800 томов. По делу фигурируют 15 человек, среди которых — владельцы торгового центра, специалисты пожарной службы, представители Госстройнадзора.

Некоторые интернет-каналы закрывают свое вещание, скорбя о погибших, газеты публикуют рассказы очевидцев и истории семей, потерявших своих близких. Напомним, что в 2018 году 28 марта было объявлено днем всероссийского траура.