Кемерово, 25 марта, 2019, 12:35 — ИА Регнум. Сегодня, 25 марта, годовщина трагедии в Кемерове. Пользователи социальных сетей вспоминают погибших в пожаре.

Иван Шилов ИА REGNUM Кемерово

СМИ вместе с пользователями социальных сетей вспоминают жертв трагедии, чтут их память. Правда, помимо этого, людей волнует еще и плачевное, как они отмечают, состояние городских построек.

«Прошел год после трагедии в Кемерово. Первое время все шумели проверками разных ТЦ. Потом затихли все. Интересно, хоть какие выводы из этой трагедии сделали? Или ждем очередной пожар?» — пишет пользователь Андрей Б.

«Даже вспоминать страшно, но не вспоминать невозможно. Год. Светлая память…» — пишет nastya_bbpe

«Год назад была «Зимняя вишня». Сравните свои чувства тогда и сейчас. Гнев и ужас — это важно, но не работает вдолгую. Реальные изменения нужны на трезвую голову, и желательно «до» трагедии», — поделился пользователь shulg1n

«Прошёл год … Ровно год назад мы узнали о страшном. О пожаре, где погибло 36 детей [официально 37 детей — прим. ИА REGNUM.] Помню то утро. Открыв Инстаграм — я не понимала, что произошло? Как такое возможно? Где были взрослые?! До сих пор произошедшее не укладывается в моей голове. Я отказываюсь в это верить. Моя дети и моя семья до сих пор не ходим в ТРЦ. И не пойдём теперь уже, наверно, никогда. Да, сначала было сложно. Но теперь мы знаем альтернативные способы отдыха с детьми. А заходя в любой торговый центр, я первым делом ищу глазами запасной выход. И обязательно просматриваю другие возможности эвакуации — лестницы, например», — написала valeriya_bbi

Год назад, 25 марта 2018 года в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове погибли 60 человек. Из них 37 жертв — дети. Это второй по количеству жертв пожар в современной России после пермской катастрофы в клубе «Хромая лошадь» в 2009 году. Возгорание произошло на территории 1600 квадратных метров, пожарная сигнализация не сработала, а двери, ведущие к аварийным выходам из здания, были заблокированы.

По данным экспертизы, причиной возгорания можно было считать короткое замыкание в лампочке над некачественным быстро воспламеняющимся материалом, из которого был построен местный батутный центр. Материалы предварительного следствия насчитывают 800 томов. По делу фигурируют 15 человек, среди которых — владельцы торгового центра, специалисты пожарной службы, представители Госстройнадзора.

Некоторые интернет-каналы закрывают свое вещание, скорбя о погибших, газеты публикуют рассказы очевидцев и истории семей, потерявших своих близких. Напомним, что в 2018 году 28 марта было объявлено днем всероссийского траура.