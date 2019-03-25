Санкт-Петербург, 25 марта, 2019, 12:00 — ИА Регнум. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов призвал закончить кормить горожан «красивыми картинками и цифрами» о социально-экономическом развитии города. Об этом он заявил 25 марта на заседании городского правительства в Смольном, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Беглов

Так, глава комитета по экономическому развитию и стратегическому планированию Валерий Москаленко сообщил, что средняя зарплата в городе, по данным Смольного, выросла на 7 тыс. рублей и превысила 60 тысяч. Кроме того, индекс промышленного производства в Петербурге по итогам 2018 года составил 105% к уровню 2017 года, ВРП увеличился на 0,2%, достигнув 3 866 млрд рублей. Петербург за 2018 год ввел в эксплуатацию рекордные 3 млн 905 тыс. кв. метров жилья, однако рекордным строительством количества школ и детских садов это не сопровождалось.

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«Город не благоустроен. Я вижу недостроенную социальную инфраструктуру, транспортную, многие объекты не достроены, станции метро, которые должны вводиться. Мы говорим: «Всё хорошо, красиво», а фактически перекладываем деньги из нужного на более нужное. Нам просто не хватает денег», — заключил по итогу доклада Александр Беглов.

Он призвал коллег вынырнуть из мира «красивых картинок» и пообщаться с жителями, чтобы понять, что на самом деле происходит в Петербурге.

«Оценка горожан совсем другая. Надо просто поехать и встретиться с людьми. Мы с вами живем в каких-то цифрах, красивых картинках», — заметил Беглов. Он рассказал, что во время объезда в одном из районов нашел восемь жилых домов буквально «среди помойки». Теперь Смольный пытается «найти деньги», чтобы эту помойку убрать.

«Чтобы люди могли хотя бы спокойно дышать и гулять с детьми. У нас, откровенно говоря, те средства, которые зарабатывает город, и индексы, которые вы показываете — красивые и, наверное, правильные — не дают возможности развиваться городу. Мы находимся в инерционном развитии, а нам нужен прорыв», — сказал Беглов.

По его мнению, Петербург должен зарабатывать не менее 1 трлн рублей в год, чтобы развиваться. Александр Беглов считает, что Петербургу пора стать «экономическим локомотивом страны», но он никак не может отыскать путей к этому в докладах чиновников. Теперь Александр Беглов поручил разработать такой программу петербургского экономического прорыва не позднее, чем до середины мая.