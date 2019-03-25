Исламабад, 25 марта, 2019, 14:26 — ИА Регнум. Премьер-министр Пакистана Имран Хан ответил на поздравления с Днем Пакистана своего индийского коллеги Наренды Моди и призвал к «всеобъемлющему диалогу» с Индией.

(сс) Jawad Zakariya Имран Хан

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, обмен миролюбивыми сообщениями в социальной сети «Твиттер» произошел по случаю Дня Пакистана, который отмечается 23 марта. Имран Хан горячо поблагодарил Моди за поздравления и призвал к возобновлению диалога «для разрешения всех проблем, включая основополагающий вопрос Кашмира». Премьер Пакистана предложил своему индийскому коллеге построить новые отношения, основанные на «мире и процветании для всех».

Напомним, что после теракта в Пулваме (индийский штат Джамму и Кашмир) между двумя странами произошел вооруженный конфликт, в ходе которого ВВС Индии нанесли удары по территории Пакистана, а пакистанские летчики сбили индийский истребитель МиГ-21. Страны уже вернули на рабочие места своих послов, которых отзывали на время конфликта «для консультаций».