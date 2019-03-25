Астана, 25 марта, 2019, 11:51 — ИА Регнум. Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана рассмотрит возможность усиления мер социальной поддержки ветеранов, а также лиц, имеющих заслуги перед государством. Об этом говорится в ответе заместителя министра труда и социальной защиты населения республики Светланы Жакуповой на запрос депутатов, сообщает 25 марта агентство «КазТАГ».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ветеран

По её словам, предложение по пересмотру размеров социальных государственных пособий являются актуальными. Жакупова добавила, что этот вопрос требует обсуждения с заинтересованными государственными органами.

Отметим, 12 марта группа депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана обратились в министерство труда и социальной защиты населения республики. Депутаты попросили разъяснить, в чем заключается «приравленность» приравненных к ветеранам Великой Отечественной войны, если размеры выплат отличаются.,

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