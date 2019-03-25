Чебоксары, 25 марта, 2019, 11:44 — ИА Регнум. В Шемуршинском районе Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении инспектора национального парка «Чаваш вармане», обвиняемого в служебном подлоге. Следствие считает, что он пошёл на преступление, чтобы улучшить показатели своей работы, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по республике Олег Дмитриев.

Правосудие

Следствие полагает, что в марте 2014 года злоумышленник составил фиктивный административный протокол в отношении своего знакомого, который якобы загрязнил лес бытовыми отходами, а также составил вымышленное объяснение с признанием вины. Наложенный на сельчанина штраф в размере 300 рублей, по данным следствия, также оплатил злоумышленник.

«Согласно материалам дела, он совершил служебный подлог, чтобы улучшить показатели своей работы. Сельчанин, незаконно привлеченный к указанной административной ответственности, узнал об этом в январе 2019 года от сотрудников полиции», — сказал Олег Дмитриев.

Предъявлено обвинение в совершении служебного подлога (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Дело направлено в суд.

Напомним, в январе 2019 года в Чувашии завершились судебные разбирательства в отношении начальника районной инспекции Гостехнадзора Чувашии, обвиняемого в подлоге. Следствием и Урмарским районным судом установлено, что 18 мая 2018 года в поселке Урмары он внес в экзаменационные листы ложные сведения о сдаче местным жителем экзамена на право управления самоходными машинами, на основании которых подготовил и выдал ему удостоверение тракториста-машиниста. Подсудимый вину признал в полном объеме. В следственном управлении отмечают, что «обвиняемый ранее не судим и ему инкриминировано преступление небольшой тяжести, поэтому уголовное дело судом прекращено» с назначением 40 тыс. рублей штрафа.

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