Инспектора нацпарка в Чувашии обвинили в коррупции из-за 300 рублей
Чебоксары, 25 марта, 2019, 11:44 — ИА Регнум. В Шемуршинском районе Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении инспектора национального парка «Чаваш вармане», обвиняемого в служебном подлоге. Следствие считает, что он пошёл на преступление, чтобы улучшить показатели своей работы, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по республике Олег Дмитриев.
Следствие полагает, что в марте 2014 года злоумышленник составил фиктивный административный протокол в отношении своего знакомого, который якобы загрязнил лес бытовыми отходами, а также составил вымышленное объяснение с признанием вины. Наложенный на сельчанина штраф в размере 300 рублей, по данным следствия, также оплатил злоумышленник.
«Согласно материалам дела, он совершил служебный подлог, чтобы улучшить показатели своей работы. Сельчанин, незаконно привлеченный к указанной административной ответственности, узнал об этом в январе 2019 года от сотрудников полиции», — сказал Олег Дмитриев.
Предъявлено обвинение в совершении служебного подлога (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Дело направлено в суд.
Напомним, в январе 2019 года в Чувашии завершились судебные разбирательства в отношении начальника районной инспекции Гостехнадзора Чувашии, обвиняемого в подлоге. Следствием и Урмарским районным судом установлено, что 18 мая 2018 года в поселке Урмары он внес в экзаменационные листы ложные сведения о сдаче местным жителем экзамена на право управления самоходными машинами, на основании которых подготовил и выдал ему удостоверение тракториста-машиниста. Подсудимый вину признал в полном объеме. В следственном управлении отмечают, что «обвиняемый ранее не судим и ему инкриминировано преступление небольшой тяжести, поэтому уголовное дело судом прекращено» с назначением 40 тыс. рублей штрафа.
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