Киев, 25 марта, 2019, 11:50 — ИА Регнум. В 2018 году авиакомпания «Международные авиалинии Украины» увеличила убыток в 8,9 раз до $98,9 млн в сравнении с показателями 2017 года, сообщило 25 марта издание «Экономическая правда».

(сс) Gellinger Cамолет. Небо. Закат

По данным журналистов, на собрании акционеров компании подвели неутешительный итог за 2018 год и постановили выплатить акционерам компании дивиденды на общую сумму более $75 млн за счёт резервного капитала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее двух российских журналистов не пустили на борт компании Wizz Air, которая продолжает продавать гражданам России билеты на украинские рейсы, но пускает на самолёт только обладателей дипломатических паспортов и граждан РФ, у которых есть вид на жительство на Украине.

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