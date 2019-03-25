Курган, 25 марта, 2019, 12:29 — ИА Регнум. Против директора ООО «Каргапольский завод нефрасов» из-за задержки зарплаты сотрудникам возбудили уголовное дело. Прокуратуре региона удалось добиться частичной выплаты долга перед работниками предприятия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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Установлено, что руководство ООО «Каргапольский завод нефрасов» в период с июля по октябрь 2018 года не выплачивало заработную плату. В результате принятых прокуратурой мер удалось добиться частичного погашения долга перед работниками в сумме около двух миллионов рублей.

По материалам прокурорской проверки в отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации»). В настоящее время ведётся следствие.

ООО «Каргапольский завод нефрасов» производит нефтепродукты — мазут и дизельное топливо. До конца марта 2019 года находится под процедурой наблюдения — в конце декабря 2018 года предприятие признали банкротом по заявлению налогового органа.