Салехард, 25 марта, 2019, 11:50 — ИА Регнум. В феврале 2019 года инфляция в Уральском федеральном округе была заметно ниже общероссийской, но на 0,2% выше январской. Со средним показателем в стране сравнялось лишь Зауралье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Уральского главного управления Центрального банка РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Инфляция в феврале 2019 года в Курганской области составила 5,2% и совпала с общероссийским показателем, в Свердловской — 4,9%, в Челябинской — 4,2%, в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО — 3%.

По сравнению с январем показатель инфляции вырос на 0,2 процентных пункта по причине сезонного подорожания овощей. Как и в России в целом, заметнее всего на Урале подорожали помидоры и огурцы. Это связано с реакцией рынка на завершение программы субсидирования строительства тепличных мощностей и ростом затрат производителей на электроэнергию, считают в уральском отделении ЦБР.

Говядина, молочные продукты, макаронные, хлебобулочные и кондитерские изделия дорожали в феврале из-за роста цен на зерно, муку, сахар и корма на мировом и внутреннем российском рынке. В результате инфляция по хлебобулочным изделиям выросла в Курганской и Челябинской областях, по молочной продукции — в Свердловской и Тюменской.

Наибольшая в УрФО продовольственная инфляция сложилась в Курганской области (5,8%), наименьшая — в Ямало-Ненецком автономном округе (1,2%), где установлены предельные торговые надбавки на товары первой необходимости.

В сегменте непродовольственных товаров и услуг годовая инфляция в Уральском федеральном округе в феврале практически не изменилась — осталась на уровне 3,8% и 3,9% соответственно.