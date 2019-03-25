Москва, 25 марта, 2019, 14:43 — ИА Регнум. В Москве сформированы первые группы слушателей по программе обучения людей предпенсионного возраста. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы. Как заявил глава ведомства Александр Прохоров, освоить высокотехнологичные профессии смогут работники промышленных предприятий: женщины от 53 до 55 лет и мужчины от 58 до 60 лет.

Старик за работой

«Обучающие программы помогут сотрудникам с многолетним стажем освоить новую специальность либо получить дополнительные знания по профессии и тем самым упрочить свои позиции на рынке труда», — отметил Прохоров.

Программа стартует бесплатно в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Проект будет реализован по международным стандартам WorldSkills и рассчитан на период до 2024 года. Отмечается, что самыми востребованными специальностями в столице стали промышленная робототехника, инженерный дизайн CAD, интернет-маркетинг и фармацевтика.

Занятия будут проходить как дистанционно, так и очно на базе Московского государственного образовательного комплекса на территории ОЭЗ «Технополис «Москва». После сдачи демонстрационного экзамена обучающимся выдадут «скиллс паспорт» — документ, который они смогут использовать в своей дальнейшей профессиональной деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям столицы предпенсионного возраста выдадут социальную карту москвича. Горожане, получившие карту, смогут бесплатно ездить в общественном транспорте Москвы и Подмосковья, а также на электропоездах пригородного сообщения.

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