Воронеж, 25 марта, 2019, 11:41 — ИА Регнум. Внедрение новых технологий в школах соответствует требованиям времени, однако последствия резкой и повсеместной цифровизации образовательного процесса вызывают сомнения. Об этом 25 марта в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявила директор воронежской автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Академия непрерывного образования», Заслуженный учитель России Любовь Алехина.

Mos.ru Ноутбуки вместо учебников

Эксперт считает, что гаджеты давно стали неотъемлемой частью жизни современных детей, однако переход на девайсы с заменой традиционных учебников и книг в школах может иметь плачевные результаты.

«Как человек, работающий в этой сфере, могу сказать, что, разумеется, новые тенденции в образовании, в том числе переход на электронное обучение — это неизбежная вещь. Дети все равно сидят в гаджетах, и для них это становится частью жизни. Большой вопрос в том, насколько это должно быть основной частью образовательного процесса. Мне кажется, что торопиться здесь не надо, кардинально что-то менять и резко тоже не следует. По-моему, школьники перестали уже совсем читать, они не знают, что такое книги, поэтому все-таки я за традиционное обучение, классическое», — поделилась мнением Любовь Алехина.

Также директор Академии непрерывного образования отметила, что цифровизация образовательных учреждений является очень дорогостоящим процессом. В этой связи у родителей возникает вопрос, кто именно будет оплачивать создание электронных школ в регионах.

«Может, какие-то школы Воронежской области могли бы попробовать, но опять же это дорогостоящее удовольствие. Если это будет делаться за счет государства и муниципалитетов, то это одно дело, а если за счет родителей, то я против. Новые технологии имеют место быть, в настоящее время это востребовано, но внедрение их должно происходить за счет бюджета», — заключила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал создание электронного портфолио учащегося одной из глобальных задач «Московской электронной школы» (МЭШ). В частности, в так называемом электронном портфолио планируют аккумулировать все данные за 11 лет обучения ребенка в школе — результаты всех контрольных, результаты участия в олимпиадах, конкурсах. При этом, отметил Собянин, электронное портфолио будет сопровождать человека на протяжении всей жизни.