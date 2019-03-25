Индонезия и Индия обсудят укрепление торговли масличной пальмой 26 марта
Джакарта, 25 марта, 2019, 11:37 — ИА Регнум. Правительства Индонезии и Индии, а также представители частного сектора проведут совещание по укреплению сотрудничества в области торговли сырым пальмовым маслом, сообщает Antaranews.
«26 марта 2019 года в Медане (Индонезия) состоится встреча, на которой будут обсуждаться меры по укреплению сотрудничества в области сырого пальмового масла и продуктов из него», — заявил генеральный председатель индонезийского совета по пальмовому маслу Дером Бангун.
Известно, что на встрече будет обсуждаться вопрос продвижения экологически чистого и устойчивого индонезийского пальмового масла посредством телерекламы в Индии.
Ожидается также, что делегация из Индии посетит плантации масличных пальм в Индонезии.
Дером Бангун объяснил, что Индонезия и Индия традиционно установили взаимовыгодные экономические отношения с предпринимателями в сфере пальмового масла.
Данные за 2017 год показывают, что из общего объема двусторонней торговли, который был зарегистрирован на уровне 18,1 млрд долларов США, 34,8% составляли продукты пальмового масла.
«Этот факт показывает важность пальмового масла для обеих стран», — добавил он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр-координатор по вопросам морской политики Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан пригласил индийских предпринимателей увеличить инвестиции в различные сектора и регионы Индонезии.