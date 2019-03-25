Байконур, Казахстан, 25 марта, 2019, 11:30 — ИА Регнум. Многочисленные нарушения в сфере организации питания в школах Байконура выявили сотрудники прокуратуры комплекса, сообщает 25 марта агентство «КазТАГ» со ссылкой на ведомство.

Cenya Glova Детская столовая

В прокуратуре отметили, что сотрудники, связанные с организацией питания, в большинстве школ не проходили ежедневный медицинский осмотр. Кроме того, не во всех случаях имелись документы, подтверждающие качество продуктов питания.

Выявлены также нарушения в организации питания в детских садах Байконура. В частности, в одном из дошкольных учреждений продукция поставлялась без заключения соответствующих договоров.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября 2018 года департамент охраны общественного здоровья Восточно-Казахстанской области в ходе проверок 290 школ выявил 283 нарушения в сфере организации питания в школьных столовых.