Оренбург, 25 марта, 2019, 12:25 — ИА Регнум. В Орске Оренбургской области 24 марта прошёл митинг против новой системы обращения с ТКО. Организаторами мероприятия стали два орских депутата Антон Зудилов и Павел Коровин. Акция собрала 300−400 человек, сообщают инфомресурсы.

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

По данным портала orsk.ru, Зудилов выразил разочарование в малочисленности митинга. Он отметил:

«Я, конечно, разочарован в жителях города Орска, которые проигнорировали сегодняшний митинг и не пришли выразить свое мнение, свою позицию против этих грабительских цен и тарифов, нормативов. Не увидел я сегодня также и молодежи, которая в комментариях пишет различные мнения, выражает свою позицию. Мы по факту получаем, что население города Орска соглашается с той «мусорной мафией», которая навязывает нам свои правила игры».

В ходе митинга участники заявили о необходимости пересмотра нормативов и тарифов. По словам депутата Заксобрания Оренбуржья Владимира Фролова, участники акции протеста требовали снизить тарифы вдвое.

«Надо отметить, что на митинге не было ни одного городского чиновника из администрации города. Что же, это и понятно, ведь у них нет никаких оправдательных слов в защиту первых итогов работы регионального оператора, бардака с вывозом мусора и куч мусора возле площадок», — сказал парламентарий.

По итогам митинга составлена резолюция. Против мусорной реформы собрано 1036 подписей. Массовые акции протеста в формате пикетов прошли в Оренбурге, Новотроицке, Гае. Их организаторами стало отделение КПРФ. В Бузулуке участники пикета призвали региональное правительство полностью отказаться от проведения мусорной реформы, как неподготовленной и совершенно необдуманной, а в дальнейшем освободить от уплаты за вывоз мусора всех детей в возрасте до 14 лет.

Между тем, по данным Минприроды РФ, Оренбуржье вошло в число регионов-лидеров с эффективной политикой по реформированию системы ТКО. По состоянию на начало марта, среди 80 субъектов РФ, полностью или частично вошедших в реформу, 62 субъекта РФ дополнительно предоставили свои прогнозы о возможном снижении тарифов региональных операторов. В разных процентах в зависимости от регионов снижение вероятно в случае принятия нормативных правовых актов, в том числе, в части снижения ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду, отнесения услуг региональных операторов к операциям, не облагаемым налогом на добавленную стоимость, и других обсуждаемых в настоящее время документов.

Тем временем директор ООО «Природа» (регоператор Оренбургской области) Виктор Доценко заявил, что причин для снижения тарифов он не видит, сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге».

Депутат Орского горсовета Антон Зудилов считает, что митинги — «это единственное законное противостояние зажравшимся чиновникам». Народ должен перестать бояться ходить на митинги. С орским депутатом солидарен депутат Заксобрания области Владимир Фролов:

«Чем сильнее наш народный протест — тем быстрее будут изменения и решения в пользу людей, а не нового монополиста в лице ООО» Природа» и его учредителей».