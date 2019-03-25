Москва, 25 марта, 2019, 11:23 — ИА Регнум. В России выросло число граждан, считающих, что нужно разрешить избирателям голосовать удалённо через интернет: с 34% в 2018 году до 47% в 2019 году. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Готовы проголосовать на выборах через интернет 48% опрошенных. Наиболее активные люди с высшим образованием (54%), молодежь (67%) и пользователи интернета (57%).

При этом 50% граждан заявили, что не стали бы участвовать в голосовании через интернет. Чаще противники удалённого метода голосования — это пожилые люди старше 60 лет (63%), со средним образованием (55%) и те, кто не пользуется интернетом (72%).

Главные причины отказа от онлайн-голосования — мошенничество (75%), ненадежность подобной системы (25%) и сохранение тайности голосования (17%).

Опрос проведен 17 марта 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России всё готово для организации голосования на выборах разного уровня, в том числе и на выборах президента РФ, через интернет.

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