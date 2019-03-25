Якутск, 25 марта, 2019, 11:43 — ИА Регнум. В руки пожарных из Якутии попали документы, если верить которым, заработная плата руководителя ГБУ «Противопожарная служба республики» и его заместителей в декабре 2018 года составляла 460−712 тыс. рублей. Рядовые сотрудники организации, зарплата которых составляет около 35 тыс. рублей, возмущены столь большим размером выплат руководителям, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Evgeny Кошелек

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В соответствии с распечатками начислений, которыми располагает редакция ИА REGNUM, начальник противопожарной службы Айаал Вензель получил в декабре прошлого года 749 тыс. рублей, а в остальные месяцы зарабатывал от 130 тыс. и больше. Его первому заместителю Руслану Босикову перед Новым годом было перечислено 546 тыс. рублей, заместителю по экономике и финансам Александру Каминскому — 582 тыс., заместителю по оперативному взаимодействию с государственными и муниципальными властями Николаю Егорову — 306 тыс., главному бухгалтеру Марии Даниловой — 460 тыс. рублей.

По данным независимого профсоюза пожарных республики, ежемесячная зарплата рядового сотрудника, который тушит пожары, составляет 30−37 тыс. рублей, в декабре — 70−90 тыс. рублей с премиями. Пожарные удивлены тем, что руководство себя столь щедро премировало — статистика пожаров оставляет желать лучшего, материально-техническая база подразделений ГБУ — тоже. Декабрьские начисления начальникам в несколько сотен тыс. рублей люди считают несправедливостью и сравнивают такие доходы с заработками топ-менеджеров.

В ГБУ «Противопожарная служба Якутии» ИА REGNUM заявили, что данные о столь высокой зарплате не являются достоверными. По информации из ответа на официальный запрос, выплаты рассчитывают в соответствии с приказом государственного комитета по обеспечению безопасности населения республики, и за декабрь начисления руководителю и его заместителям составили от 70 до 160 тыс. рублей, премии — от 26 до 80 тыс.

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При этом ИА SakhaDay в противопожарной службе предоставили другую информацию. Изданию письменно разъяснили, что в предоставленных СМИ документах «руководящему составу «Государственной противопожарной службы Якутии» в декабре 2018 года отражены выплаты за прошлый период: заработная плата за ноябрь, декабрь 2018 года, квартальная премия за третий и четвёртый квартал года и премия по итогам года».

«Дело в премиях, работники получают ее ежемесячно, а администрации выплатили все вместе в декабре», — заверил региональное СМИ руководитель противопожарной службы Якутии Айаал Вензель.

«Премирование по итогам квартала, года производится согласно показателям оценки эффективности деятельности руководителя», — также говорилось в письменном ответе изданию.

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Напомним, сотрудники пожарной части в Кангалассах объявляли дважды голодовку — в апреле и октябре 2018 года. Первая акция протеста длилась чуть более суток, вторая — более трёх суток. Результатом обеих голодовок стали обещания сотрудникам части устранить нарушения по оплате труда и выплатам компенсаций за переработки, выдать средства индивидуальной защиты в необходимом объёме и по сезону, восстановить уволенных в борьбе за свои права сотрудников. Пожарные констатируют, что эти обещания не выполнены до сих пор.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта голодовку объявил командир пожарной части посёлка Амазар Могочинского района Забайкалья Константин Князев. Поводом для акции протеста стало то, что пожарные выезжают на тушение пожаров в собственной обуви и чинят спецтехнику за свой счёт.

«Канцелярию покупаем на свои же деньги. Из казенного — плита, компьютер и пожарное оборудование. Даже модем для интернета и тот личный», — жаловался Константин Князев.

Ещё одной его претензией было то, что ему не выплачивают в полном объёме деньги за переработку. Голодовку он приостановил после того, как получил эти выплаты. Необходимое пожарным оборудование было приобретено за счёт перечисливших средства на эти цели добровольцев.

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