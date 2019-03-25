Вашингтон, 25 марта, 2019, 11:31 — ИА Регнум. Великим для США событием посчитал вице-президент этой страны Майк Пенс завершение расследование специального прокурора Роберта Мюллера о «сговоре Трампа с Кремлем», сообщает 24 марта The Hill.

Gage Skidmore Майк Пенс

«Сегодня великий день для Америки, президента Трампа и всей нашей администрации. После двух лет расследования и безрассудных обвинений со стороны многих демократов и представителей СМИ специальный прокурор подтвердил то, что сказал президент Трамп: не было никакого сговора между кампанией Трампа и Россией во время выборов 2016 года», — говорится в заявлении Пенса.

Вице-президент считает, что обеляющие президента выводы расследования должен приветствовать каждый житель США, «который дорожит правдой и честностью наших выборов». Он также уверил сограждан, что президент и вся администрация продолжают фокусироваться на важнейших для страны вопросах.

Как сообщало ИА REGNUM, выводы генерального прокурора Уильяма Барра о невиновности Трампа не устроили противников президента из лагеря Демократической партии. Помимо того, что в адрес президента посыпались негативные комментарии, выражающие сомнение в достоверности резюме Барра из расследования Мюллера, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в Сенате Чак Шумер потребовали немедленной публикации полного доклада спецпрокурора и всех документов, на которых основываются выводы.