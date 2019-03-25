Санкт-Петербург, 25 марта, 2019, 11:19 — ИА Регнум. Штаб-квартира Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) будет перенесена из Москвы в Санкт-Петербург еще до конца 2019 года. Это связно с тем, что именно в Северной столице находятся предприятия и конструкторские бюро в области судостроения и кораблестроения, а также офисы крупных заказчиков ОСК.

Дарья Драй ИА REGNUM Адмиралтейские верфи в Санкт-Петербурге

Как сообщает 25 марта «КоммерсантЪ», в курирующем ОСК Минпромторге уточнили, что вопрос переезда прорабатывается, и окончательного решения пока не принято. Переезд подразделений ОСК из Москвы в Петербург может быть поэтапным.

«Не исключено, что часть сотрудников, которые занимаются работой с федеральными органами власти, и топ-менеджеры все-таки останутся в Москве. Эксперты говорят, что в среднем аренда офиса в Санкт-Петербурге обходится в полтора раза дешевле, чем в столице», — отмечает издание.

Переезд ОСК в Петербург укрепит за городом статус морской столицы России, создаст дополнительные рабочие места, упростит управление судостроительной отраслью, поможет в налаживании кооперации с образовательными и научными учреждениями, а также сэкономит средства не только на аренде офисов, но и на командировках.

«Половина командировок в ОСК приходится на Петербург», — пояснил источник «Коммерсанта».

Газета напоминает, что в Петербурге находятся не только судостроительные заводы и КБ, но и Главный штаб ВМФ, заказывающий боевые корабли и суда обеспечения, а также крупные гражданские заказчики ОСК, такие как «Газпром» и «Газпром нефть».

В качестве локации для штаб-квартиры ОСК в Петербурге рассматриваются здания около Исаакиевского собора, в переулке Антоненко, а также на юго-западе города, в районе Ленинского проспекта и Санкт-Петербургского государственного морского технического университета.

Напомним, что главой совета директоров ОСК является экс-губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

АО «Объединенная судостроительная корпорация» учреждено 21 марта 2007 года в соответствии с указом президента России. 100% акций АО «ОСК» находится в федеральной собственности. В холдинг входит около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий, на базе которых консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса. Корпорация — крупнейшая судостроительная компания России с персоналом свыше 80 тысяч человек.