Москва, 25 марта, 2019, 10:52 — ИА Регнум. Большинство граждан РФ употребляют алкоголь из-за традиции выпивать в праздничные дни. Такой ответ дали 73,1% респондентов, следует из материалов Росстата.

Цитата из к/ф «Ирония судьбы или с легким паром». реж Эльдар Рязанов. 1975. СССР Налей, налей бокалы

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Сколько граждан России не курят и не пьют — опрос

Уточняется, что таким образом ответили 66% мужчин и 80,7% женщин. При этом 78,5% из них являются бюджетниками, 72,4% — сотрудники внебюджетных организаций, 72% предпринимателей, 72,9% безработных и 64,5% учащихся, сообщает РБК. При этом 2,4% уверены, что без употребления алкогольных напитков «просто невозможно жить». Большая часть людей, которые придерживаются этого мнения, — мужчины.

Также в качестве причин употребления алкоголя жители России назвали удовольствие, которое доставляет спиртное (27,8%), а также успокоительный эффект (25,3%). В целом 82,2% респондентов признались, что употребляли или употребляют алкоголь. Абсолютными трезвенниками оказались 17,8% опрошенных.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным опроса ВЦИОМ, половина жителей России заботится о своём здоровье: 53% граждан не курит, 45% — не употребляют алкоголь.

Добавим, что с 2006 года в России количество потребляемого алкоголя на душу населения сократилось почти на 40%. Как пояснили в Министерстве здравоохранения России, это произошло в том числе благодаря реализации государственной политики в сфере снижения масштабов злоупотребления алкогольной продукцией.