Улан-Удэ, 25 марта, 2019, 10:41 — ИА Регнум. В экспертном сообществе продолжают обсуждать новую инициативу властей, касающуюся Байкала. На этот раз речь идёт о предложенных Министерством природных ресурсов и экологии РФ изменениях нормативов предельно допустимых воздействий на экосистему Байкала.

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

Проект поправок в собственный приказ № 63 «Об утверждении нормативов предельно допустимых воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал и перечня вредных веществ, в том числе веществ, относящихся к категориям особо опасных, высокоопасных, опасных и умеренно опасных для уникальной экологической системы озера Байкал» Минприроды опубликовало не так давно. Однако экологи уже успели сделать вывод о том, что предполагаемые изменения неизбежно ухудшат экологическое состояние озера.

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В частности, как сообщили ИА REGNUM сегодня, 25 марта, в экологической коалиции «Реки без границ», практически все новые поправки резко ослабят действующие в настоящее время нормативы предельно допустимого воздействия на Байкал. Эксперты коалиции подсчитали, что предельное содержание нитратов в сточных водах, сливаемых в Байкал, увеличится в 14 раз по сравнению с действующими нормами, анионных синтетических поверхностно-активных веществ (АСПАВ) — в десять раз, хрома — в шесть раз, нефтепродуктов — в 1,8 раза, хлоридов — в 1,5 раза, аммония — в 1,3 раза.

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Член Ангаро-Байкальского бассейнового совета, российский координатор «Рек без границ» Александр Колотов отметил, что предлагаемые новые нормативы для фосфатов в 65 раз больше их фонового содержания в Байкале, а по нитратам — в 75 раз. Это может привести к усилению «цветения» воды в мелководных зонах Байкала, так как азот и фосфор — одни из основных элементов питания водных растений.

«Таким образом, предлагаемые нормативы будут не препятствовать, а, наоборот, способствовать эвтрофикации озера», — резюмировал Колотов.

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Международный координатор «Рек без границ» Евгений Симонов убеждён, что большая часть предлагаемых изменений нормативов допустимого сброса стоков в озеро ведет к многократному увеличению антропогенной нагрузки на уникальную экосистему Байкала.

«Предлагаемые изменения нормативов имеют не экологическое, а исключительно экономическое обоснование, облегчая жизнь владельцам промпредприятий и туробъектов. Они также призваны компенсировать недофинансирование мер по очистке воды в рамках нацпроекта «Экология» снижением требований к очистке, что позволит использовать не лучшие доступные мировые технологии, а существенно менее эффективные, но более дешевые способы очистки стоков. Однако в условиях предкризисной ситуации в литорали озера Байкал новые нормативы могут привести к непоправимому ущербу для озера», — подчёркивает Симонов.

Экологи считают, что любой пересмотр действующих нормативов в отношении Байкала должен проходить государственную экологическую экспертизу с полноценным общественным обсуждением предлагаемых изменений. Также новые нормативы необходимо согласовывать с Комитетом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ведь, как известно, Байкал является объектом всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

«По сути, Минприроды РФ предлагает увеличить массу сбрасываемых в Байкал веществ и их концентрацию в разы! И сейчас вопрос не в том, насколько хороши или плохи старые ПДВ (предельно допустимые выбросы), а насколько обоснованы новые. По моему мнению, предлагаемые изменения направлены не на охрану Байкала, а для освоения денег по нацпроекту «Сохранение озера Байкал», именно по статье строительство очистных сооружений! То есть подход однозначен — если мешают нормативы, нужно их снизить. А должно быть с точностью до наоборот — очистные под нормативы», — выразила своё мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM директор Бурятского регионального отделения по Байкалу (БРОБ) Наталья Тумуреева.

По её словам, пугает то, что предлагаемые нормативы научно не обоснованы и могут привести к резкому ухудшению экологической ситуации при массовом развитии туробъектов, сбрасывающих в Байкал недостаточно очищенные воды.

«В новых таблицах предлагается сбрасывать загрязняющие вещества плюс к существующим фоновым. Я же считаю, что фоновое загрязнение итак возникло в результате антропогенной деятельности. Сегодня итак мелководья Байкала загрязнены, там происходит изменение видового состава как гидробионтов, так и растительности, за этими процессами необходим качественный мониторинг. Кстати, мероприятия по мониторингу также предусмотрены в нацпроекте, только теперь не понятно зачем — мы будем наблюдать, как мелководья озера зарастают? Анализируя данные таблиц Минприроды, у меня создалось впечатление, что исследования были проведены только по гидро-химическим показателям и вообще без анализа влияния на организмы. Где гидробиологические исследования?» — вопрошает эколог.

Наталья Тумуреева считает, что в настоящее время необходимо провести государственную экологическую экспертизу и реальные общественные слушания по этому нормативно-техническому акту.

«Также необходимо сформировать группу, временный научный коллектив из числа разных ученых, для анализа изменений, наиболее критичных для Байкала, а также разъяснить, как меняет механизм регулирования добавка «фона» и кто в каком порядке этот «фон» устанавливает. Как на практике будет устанавливаться фон? Теми же турбазами? Откуда они будут узнавать этот фон? Нужно требовать переработки данного проекта и нацпроекта в целом, требовать согласования проекта нормативов с органами Конвенции по Всемирному наследию», — подчёркивает собеседница ИА REGNUM.

По её мнению, сегодня очистные сооружения не строятся на Байкале, потому что нет центральной канализации.

«Что касается тарифа. Да, сегодня нас пугают тем, что тариф за очистные сооружения глубокой очистки ляжет на плечи местного населения и местного туристического бизнеса, что приведёт к удорожанию проживания в тех же гостиницах. По этому поводу я думаю, что надо давить на то, что Байкал — участок всемирного наследия, и вся Российская Федерация несет за него ответственность. Иными словами, нужно требовать от федералов компенсации тарифа. Люди в деревнях живут плохо не из-за экологических ограничений, а из-за бездарного управления чиновниками», — резюмировала Наталья Тумуреева.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, предложение Минприроды РФ внести изменения в собственный приказ, нормирующий предельно допустимые воздействия на уникальную экологическую систему озера Байкал, обсуждаются на сайте regulation.gov.ru. По словам сибирских экологов, если эти изменения будут внесены, «загрязнители байкальской воды» получат поблажки, а Байкал, который в 2018 году итак принял на себя несколько серьёзных ударов, в том числе сокращение Водоохранной зоны, продолжит зарастать водорослями и заболачиваться.

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