Калуга, 25 марта, 2019, 10:40 — ИА Регнум. В Калужской области заболеваемость туберкулёзом в течение последних пяти лет находится примерно на одном уровне. В 2018 году показатель заболеваемости активными формами туберкулеза снизился на 6,4%. Было зарегистрировано 363 случая впервые выявленных активных форм туберкулеза. В итоге заболеваемость туберкулёзом в Калужской области на 14,3% ниже, чем в среднем по Российской Федерации. Об этом 25 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

No-tuberculosis.ru В калужском регионе заболеваемость туберкулёзом на 14,3% ниже, чем в среднем по РФ

По данным ведомства, основным методом раннего выявления туберкулеза в регионе является флюорография. По оперативным данным, в 2018 году в области было обследовано 623 тыс. 742 жителей, что составляет более половины населения калужского региона.

Также проводится специфическая профилактика от туберкулеза. В 2018 году медицинской службой против туберкулеза привито 11 тыс. 827 детей, 9 тыс. 462 из которых новорожденные. Для раннего выявления туберкулеза у детей в возрасте до 14 лет используется внутрикожная аллергическая проба с туберкулином (проба Манту). В 2018 году туберкулиновые пробы были поставлены 65 тыс. 565 детям из 69 тыс. 26 состоящих на учете. Охват детей пробой Манту в 2018 году составил 95,1%.

Детям в возрасте 8−14 лет проводится диаскинтест. В 2018 году поставлено 60 тыс. 997 проб, плановый показатель — 62 тыс. 162, охват пробами составил 95,1%.

Туберкулёз — инфекционное заболевание, передающееся преимущественно воздушно-капельным путем, и без соответствующего лечения человек, больной открытой формой туберкулеза, ежегодно может заразить в среднем 10−15 человек. По данным всемирной организации здравоохранения, ежедневно от этой предотвратимой и излечимой болезни умирает почти 4500 человек.