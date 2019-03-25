Москва, 25 марта, 2019, 10:51 — ИА Регнум. Издательство «Манн, Иванов и Фербер» выпустило комикс для начинающих читателей — «Попугай Колетт» Изабель Арсено, который научит ребенка обращаться с книгой и поможет пробудить в нём интерес к чтению.

Издательство «Манн, Иванов и Фербер» «Попугай Колетт»

Издательство «Манн, Иванов и Фербер» «Попугай Колетт»

По сюжету, семья Колетт переехала в новый и девочка еще не успела завести друзей. Когда возле дома появляются двое ребят, девочка решает выдумать попугая, который якобы от неё улетел. История о пропавшем питомце разносится по округе — все дети по соседству участвуют в поисках попугая, а Колетт находит новых друзей.

Издательство «Манн, Иванов и Фербер» «Попугай Колетт»

«Попугай Коллет» — авторский комикс Изабель Арсено, которую мы знаем по иллюстрациям к «Джейн, лиса и я». Это первая книга в небольшой серии для самых маленьких читателей (вторая выйдет летом). Серия рассказывает каждый раз про нового героя, но каждый из них — настоящий мечтатель, умеющий увлечь за собой всю детвору вокруг. Пастельные иллюстрации Арсено, неизбитые сюжеты и необычная интонация делают книги философскими сказками», — отмечает шеф-редактор направления «МИФ.Комиксы» Анна Дружинец.

Издательство «Манн, Иванов и Фербер» «Попугай Колетт»

Издатели советуют использовать при чтении книги «метод пальца» — показывать на кадр, в котором сейчас происходит действие, и на героев при чтении прямой речи. Такой метод развивает у ребенка внимательность, воображение и логическую способность выстраивать историю по картинке. Так как комикс похож на мультфильм, с его помощью детям будет легче начать читать.

Изабель Арсено — художница из Квебека, трижды получившая престижную премию генерал-губернатора Канады. Две её книги («Луи среди призраков» и «Джейн, лиса и я») стали лучшими детскими иллюстрированными книгами года по версии New York Times