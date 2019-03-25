Калуга, 25 марта, 2019, 10:30 — ИА Регнум. Филиал «Калугаэнерго» в 2018 году сэкономил 5 млн 317 тыс. киловатт-часов электроэнергии благодаря комплексу мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергоэффективности. Об этом 25 марта корреспонденту ИА REGNUM сообщила официальный представитель компании Наталья Копоня.

Фото пресс-службы филиала «Калугаэнерго» Линия электропередачи

В результате выполнения организационных мероприятий, в частности отключения трансформаторов в режимах малых нагрузок на подстанциях с двумя и более трансформаторами, отключения трансформаторов с сезонной нагрузкой и выравнивания нагрузок фаз в распределительных сетях 0,4 кВ было сэкономлено 1,2 млн киловатт-часов.

Эффект от реализации технических мероприятий составил 2,27 млн киловатт-часов электроэнергии. Среди них — замена проводов на большее сечение на перегруженных линиях электропередачи, замена обычного провода на самонесущий изолированный провод на линиях электропередачи 0,4−10 кВ и на ответвлениях воздушных линий в жилые дома, а также замена трансформаторов на энергосберегающие.

«Энергетики активно трудились по снижению потребления энергетических ресурсов на производственные и хозяйственные нужды, а также по оптимизации потребления электрической энергии на собственные нужды подстанций. В рамках этой работы для снижения расходов электрической энергии в 2018 году в Калугаэнерго произведена замена 1263 ламп и светильников на светодиодные аналоги. К 2020 году в филиале предусмотрено доведение доли светодиодного освещения до 75%», — сказала Наталья Копоня.

Напомним, в филиале «Калугаэнерго» реализуется программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности, рассчитанная на период до 2022 года. Мероприятия программы нацелены на снижение потерь электроэнергии в сетях и снижение издержек при передаче электроэнергии, сокращение расхода энергетических ресурсов на производственные и хозяйственные нужды.