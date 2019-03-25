Иерусалим, 25 марта, 2019, 10:27 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прервал свой визит в Соединённые Штаты, начавшийся сегодня, 25 марта. Как пояснил Нетаньяху, причиной этого стал ракетный обстрел вблизи Тель-Авива. Об этом сообщает Тhe New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

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«В свете событий в области безопасности я решил сократить свой визит в США», — сказал Нетаньяху.

При этом премьер-министр Израиля назвал нападение «гнусным преступлением», на которое Израиль даст силовой ответ.

Планируется, что после встречи с президентом США Дональдом Трампом Нетаньяху незамедлительно вернётся в Израиль.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправился в Вашингтон на переговоры с президентом США Дональдом Трампом. По словам Нетаньяху, он намерен детально обсудить с главой Белого дома его «историческое заявление» относительно Голанских высот, а также усиление давления на Иран, новые санкции и «беспрецедентное сотрудничество» двух стран в области безопасности и разведки.

Сегодня, 25 марта, со стороны сектора Газа был совершён ракетный обстрел Израиля. Системы предупреждения о воздушной угрозе сработали, однако перехватить ракету не удалось, она угодила в жилой дом. В результате инцидента пострадали по меньшей мере семь человек. В их числе женщины и дети, включая трёхлетнего мальчика и шестимесячного младенца.