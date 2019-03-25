Брянск, 25 марта, 2019, 10:24 — ИА Регнум. В Советском районе города Брянска утром 25 марта произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека. Как сообщила пресс-служба регионального управления МВД, около 5:30 автомобиль Hyundai Solaris столкнулся с Chevrolet Niva, а затем врезался в стационарный пункт полиции. Chevrolet отбросило на находившийся позади автомобиль Renault Logan.

Иван Шилов ИА REGNUM Дороги

В ДТП погибли водитель и трое пассажиров Hyundai погибли. Пострадали пассажир Hyundai и водитель и пассажир Chevrolet. Они находятся в больнице с тяжелыми травмами.

По факту ДТП полиция проводит проверку. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП. Для определения состояния водителей в момент аварии назначена медицинская экспертиза.

По непроверенной информации, одна из попавших в ДТП машин (предположительно, виновник аварии) была такси. Очевидцы заявили, что видели этот автомобиль, ехавший с превышенной скоростью, сообщает «Брянск Today».