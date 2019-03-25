Москва, 25 марта, 2019, 10:23 — ИА Регнум. Отказ пригласить президента РФ Владимира Путина в Польшу на годовщину Второй мировой войны объясним. Вопросы Второй мировой войны в странах бывшего соцлагеря очень сильно политизированы и прямо проецируются на современность, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Института региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Не секрет, что «Восточное партнерство» как проект направлено против развития интеграционных процессов под началом России. Учитывая уровень напряжения в российско-польских отношений и учитывая исторические факты, неудивительно, что Путин не был приглашен на памятные мероприятия.

«В то же время отмечу, что правильным я считаю путь ухода от взаимных претензий, признание трагичности событий и стремление не повторить их вновь. К сожалению, это наблюдается далеко не всегда.

Скорее всего, в Польше фактор Путина используют для демонизации и формировании образа внешнего врага», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Польши не пригласили президента России Владимира Путина на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Замглавы канцелярии президента Польши Павел Муха заявил: «Власти Польши не идут историческим путем и приглашают не все государства».

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