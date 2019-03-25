Санкт-Петербург, 25 марта, 2019, 10:23 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя Жилищного комитета Санкт-Петербурга Валерия Шияна. Итогами его деятельности на посту главы комитета могут заинтересоваться правоохранительные органы.

Gov.spb.ru Валерий Шиян

Об увольнении Шияна врио губернатора объявил 25 марта в начале заседания правительства Санкт-Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщили в Смольном, чиновник уволен «за многочисленные нарушения по обеспечению уборки внутриквартальных территорий города в зимний период 2018—2019 годов и неудовлетворительный капитальный ремонт фасадов зданий в исторической части Санкт-Петербурга».

Документы о нарушениях, допущенных в Жилищном комитете, переданы в правоохранительные органы, добавили в городском правительстве.

Жилищный комитет обеспечивает проведение госполитики и осуществление госуправления в сфере содержания и ремонта, в том числе капитального, жилищного и нежилого фонда Санкт-Петербурга, а также реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов 20 марта отправил в отставку главу комитета по печати и взаимодействию со СМИ Сергея Серезлеева. 18 марта Беглов уволил гендиректора подведомственного Смольному «Водоканала» Евгения Целикова. После увольнения Серезлеева и Целикова в правоохранительные органы были переданы материалы проверки Контрольно-счетной палатой возглавлявшихся ими структур.

28 февраля Дмитрий Сачков был освобожден от должности главы комитета по государственному заказу. Ранее были уволены главы четырех районов города.

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