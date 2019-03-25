Москва, 25 марта, 2019, 10:14 — ИА Регнум. Законопроект, регулирующий порядок выплаты компенсаций сотрудникам полиции, внесло правительство РФ в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Предлагается установить, что порядок выплаты единовременных пособий, ежемесячной денежной компенсации и сумм возмещения вреда, причиненного имуществу, принадлежащему сотруднику полиции или его близким родственникам, определяется федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел, то есть МВД РФ.

Реализация предоставляемых МВД России полномочий позволит урегулировать вопросы, связанные с определением порядка и сроков принятия решения о выплатах, определением перечня необходимых документов и порядка их представления и другие.