Москва, 25 марта, 2019, 09:57 — ИА Регнум. Новость от том, что спецпрокурор Роберт Мюллер не нашёл сговора президента США Дональда Трампа и его команды с Россией во время предвыборной кампании в 2016 году, — это феерическая развязка этого мыльного политического пузыря в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Alexas_Fotos Мыльный пузырь

По его мнению, теперь Трамп может спокойно готовиться ко второму президентскому сроку. Жалко, конечно, что «Трамп не наш». Это шутка, а если серьезно, то налицо кризис политических элит в США, и это грозит всему миру потрясениями.

«Трамп будет развивать свой успех после пустого доклада Мюллера в том числе и из-за внешних инициатив, среди которых, например, признание за Израилем права на Голанские высоты.

Но, и демократы не сдадутся и будут строить новые козни Трампу, не обращая внимания на последствия», — высказал свою точку зрения политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, специальный прокурор Роберт Мюллер на днях завершил своё почти двухлетнее расследование «российского вмешательства» в выборы в США и не нашёл сговора или координации президента США Дональда Трампа и его команды с Россией во время предвыборной кампании в 2016 году.

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