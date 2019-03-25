Краснодар, 25 марта, 2019, 10:24 — ИА Регнум. Кубанские медики запустили в Instagram акцию #ЗдоровыеСоветы. Врачи разных специальностей и медицинских учреждений рассказывают о том, как сберечь здоровье на долгие годы.

Чиприани Джованни Баттиста. Аллегория медицины

К акции уже присоединились ведущие врачи Кубани: кардиологи, онкологи, травматологи, терапевты, диетологи и представители других специальностей. Они рассказывают о симптомах различных заболеваний и их профилактике.

Например, врач-кардиолог Станислав Рафф написал о том, как распознать инфаркт, и раскрыл правила оказания первой помощи. Флеболог Томас Гюрджиян подробно расписал, что нужно делать, чтобы избежать варикоза вен на ногах. В акции приняла участие и главный пульмонолог министерства здравоохранения Краснодарского края Лариса Шульженко. Она поделилась советами, как бросить курить.

https://www.instagram.com/p/BvRLUbwBJzZ/

https://www.instagram.com/p/BvTQoy_gSPD/

https://www.instagram.com/p/BvZCcEsljJr/

Ранее на Reddit запустили тред с полезными советами, которые помогают решить бытовые проблемы и сэкономить время. Пользователи рассказывали, как легко открыть крышку банки, избавиться от пролитого воска на ковре и даже управлять машиной.