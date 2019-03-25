Хабаровск, 25 марта, 2019, 10:03 — ИА Регнум. Многострадальные дольщики банкрота «Дальспецстроя», после многолетних мучений, митингов и обращений во все мыслимые инстанции, получившие, наконец, свои квартиры, теперь опять могут их лишиться. Банкрот продолжает в суде требовать возвращения уплаченных по исполненным контрактам денег от своих бывших контрагентов. Но с некоторыми подрядчиками бывший строительный гигант рассчитывался не деньгами, а квартирами. Люди в Хабаровском крае уже не могут оформить с боем вырванное и оплаченное жильё в собственность, а в ситуацию вынуждены вмешиваться власти, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

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Ситуация на сегодняшний день выглядит таким образом: когда «Дальспецстрой» ещё работал, со многими своими подрядчиками он рассчитывался не деньгами, которых у строительного гиганта, в тот момент только находившегося на грани банкротства, не было, а материальными ценностями: строительными материалами или квартирами. Подрядчики, чтобы получить деньги, квартиры перепродавали. Жильё это долго не могли достроить, дольщики ходили на митинги и писали письма президенту. Потом, после вмешательства всех прокуратур и властей, дома достроили. Люди, годами скитавшиеся по съёмным углам, наконец переехали. Но теперь они не могут оформить жильё в собственность — в связи с иском конкурсного управляющего бывшего «Дальспецстроя» к своим бывшим подрядчикам, в котором он требует вернуть уплаченные за выполненные работы деньги.

«Моя семья оказалась в такой ситуации. Купили трёхкомнатную квартиру у контрагента. А сейчас не можем оформить её в собственность — нам не дают ни акт для регистрации права, ни соглашение. Живём, по сути, на птичьих правах. А вдруг завтра от нас потребуют освободить жилплощадь? У меня на руках есть все подписанные нынешним арбитражным управляющим ГВСУ №6 (бывший «Дальспецстрой») документы. Но их не принимают», — привело слова хабаровчанина Дмитрия ПоймановаИА Хабаровский край сегодня.

В официальном релизе конкурсный управляющий банкрота утверждает, что предметом спора в арбитраже являются не квартиры, приобретенные «с рук» у третьих лиц, а хозяйственные отношения с такими организациями. Однако объяснения для людей, которые сегодня не знают, смогут ли они оставить себе своё жильё, выглядят крайне туманно.

«Дольщикам, приобретавшим квартиры не у застройщика, а у третьих лиц, дополнительно рекомендуется предоставить доказательства надлежащей оплаты по соглашениям о переуступке, а также иные документы и сведения о заключении таких соглашений. Все обращения будут рассмотрены в установленные законом сроки», — заявляет конкурсный управляющий бывшего «Дальспецстроя».

И что самое безобразное — он имеет право это заявлять: ему это позволяет действующее в Российской Федерации законодательство. Ситуацию эксперты уже назвали «беспрецедентной за всю историю России». Банкрот, высшее руководство которого отправлено на нары за колоссальные хищения вместе с высокопоставленными подельниками из различных органов власти, сегодня предъявляет иски к 362 юридическим лицам — бывшим своим подрядчикам, требуя вернуть за уже выполненные более 36 млрд рублей. Это очень болезненно для юридических лиц. А для несчастных дольщиков, многие их которых выбивали свои квартиры годами, это просто катастрофа.

Первый заместитель министра строительства Хабаровского края Андрей Чекулаев призвал всех граждан, которые из-за этой ситуации не могут оформить право собственности на купленное жильё, организовать инициативную группу.

«Выйдем с докладом к губернатору. Уверяю вас, от нашего губернатора будет полная поддержка. Планируем направить обращения в Минобороны РФ, всё-таки они являются отцами — основателями «Дальспецстроя». Над внешним управляющим тоже есть контроль, он не сам по себе действует. Ситуация уже вышла за пределы разумного. Такого в России ещё не было», — заявил первый заместитель минстроя края.

Сегодня, 25 марта, в правительстве края пройдёт встреча с несчастными дольщиками, собственное жильё которых опять оказалось в подвешенном состоянии.

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Как сообщало ИА REGNUM, в бизнес-сообществе Дальнего Востока, преимущественно Хабаровского края, сегодня царят панические настроения. Поводом для паники стал «чёрный список» банкрота «Дальспецстроя». Конкурсный управляющий в суде требует вернуть деньги за выполненные и оплаченные работы, в общей сложности более 36 млрд рублей. Основанием конкурсный управляющий указывает тот факт, что предприниматели работали с банкротом. Теперь он требует средства вернуть, а потом опять выстроиться в очередь и ждать получения — после выплаты долгов по зарплате, налогов, кредитов и прочего. Что самое удивительное — он имеет на это все законные основания и все шансы на успех.

Обманутые дольщики «Дальспецстроя» годами ходили на митинги в Хабаровске. Многие по 5 — 10 лет жили в съёмных квартирах, выплачивая кредиты, взятые на приобретение обещанного жилья. Таких людей много, даже очень много в бывшей столице Дальнего Востока. И если их сейчас лишат приобретенного ими жилья, спрогнозировать последствия не возьмётся ни один эксперт.