Москва, 25 марта, 2019, 09:46 — ИА Регнум. Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев считает, что России следует отреагировать на доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, но пойдет ли на смягчение санкций президент США Дональд Трамп, передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракетная шахта

«Нам в России праздновать тут особо нечего — в наш адрес обвинения сохраняются. Так что этот «праздник» — у них там, в Америке, да и то только у протрамповской части истеблишмента. Остальным заупокойную впору заказывать. Но реагировать нам тут, в России, тоже обязательно надо», — отметил Косачев в Facebook.

Два года не просто потерянных для российско-американских отношений, но просто сокрушительных для них, констатирует сенатор и задается вопросами: кто-то ответит за этот ущерб? Кто-то извинится? Кто-то будет что-то корректировать?

Он напомнил ситуацию с обнаружением лжи про наличие орудия массового поражения у Саддама Хуссейна. И считает, что реакция США будет аналогичной.

«Ровно это же будет и сейчас: да, сговора нет, но санкции против России нужно усилить. Она виновата уж тем, что хочется нам кушать. Не удалось «скушать» Трампа, тем сильнее в своей досаде возьмутся за нас», — полагает он.

При этом, по мнению Косачева, у Трампа открывается пространство для маневра, и при наличии доброй воли многое можно исправить.

«Я не исключаю каких-то инициатив по России в ближайшее время, поскольку эффект от доклада Мюллера сейчас даёт все козыри в руки команды Трампа», — указал парламентарий.

В любом случае есть шанс обнулить многое в отношениях между странами, «но рискнёт ли Трамп — пока вопрос», отметил Косачев.

«Мы, разумеется, готовы. И я предложил бы начать с самого острого: договоров по РСМД и СНВ», — заявил он.

Косачев видит также шансы на переизбрание Трампа.