Сеул, 25 марта, 2019, 09:52 — ИА Регнум. В Южной Корее продолжают расти цены на бензин и дизельное топливо, сообщает телеканал YTN со ссылкой на Корейскую национальную нефтяную корпорацию.

(сс)Falkenpost Топливо

Согласно информации, предоставленной нефтяной корпорацией, средняя цена на бензин в Южной Корее в третью неделю марта составила 1 375,5 вон (~$1,21) за литр.

Известно, что с конца октября 2018 года цены на бензин падали, однако за последние пять недель цены снова подскочили.

Стоимость одного литра дизельного топлива составила 1 275,2 вон (~$1,12), что на 15,6 вон (~$0,014) больше, чем неделю назад.

Представители Корейской национальной нефтяной корпорации сообщили, что цены на нефтепродукты резко возрастут, поскольку мировые цены на нефть выросли из-за сокращения запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США.

В тоже время, стоимость одного литра бутана, топлива для автомобилей, работающих на сжиженном нефтяном газе, составила 797,4 вон (~$0,7), что на 42% дешевле, чем бензин.