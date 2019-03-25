Челябинск, 25 марта, 2019, 09:44 — ИА Регнум. Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский перенёс срочную операцию. Об этом сообщают местные СМИ.

(сс) marionbrun Операция

Издание Ura.ru со ссылкой на свои источники в Областной клинической больнице пишет, что 21 марта экс-главе Южного Урала якобы сделали стентирование сосудов сердца. В больнице экс-губернатор пробыл недолго и спустя несколько часов покинул медицинское учреждение.

При этом отметим, что стентирование сосудов сердца является щадящей операцией, но в первые сутки после неё медики рекомендуют пациенту постельный режим. В связи с этим напрашивается вопрос: как Дубровский покинул клинику через несколько часов и была ли вообще такая операция. Официальных комментариев пока нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 марта Борис Дубровский покинул пост губернатора. Врио главы региона был назначен Алексей Текслер.