Москва, 25 марта, 2019, 09:39 — ИА Регнум. Запрет на реализацию рыбы, поражённой видимыми паразитами, который вступит в силу с 1 сентября 2019 года, может привести к дефициту рыбной продукции на прилавках магазинов в России. Такие опасения высказывают участники рынка.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рыба в магазине

Добавим, что такое ограничение подразумевают положения техрегламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции», однако в документе не уточняется, идёт ли речь о живых или о погибших организмах, сообщает газета «Известия».

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Эта неточность может обернуться ситуацией, когда контролирующие органы начнут снимать с прилавков любую продукцию. Причём проблемы могут возникнуть со всеми видами рыбы, а особенно с непотрошёной, так как в молоках и икре есть нежизнеспособные личинки паразитов. В Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка опасаются, что это может вызвать недостаток этого продукта питания в розничной торговле.

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«Паразиты могут находиться и во внутренних органах, а также в мышцах рыбы, извлечь из которых микроорганизмы невозможно», — заявил изданию вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.

Руководство Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров уже намерено обратиться в Минсельхоз РФ с предложениями по внесению поправок в регламент. При этом в Минсельхозе отметили, что новые нормы позволят контролировать продукцию без создания необоснованных барьеров для торговли и переработки.