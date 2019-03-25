Мукачево, Украина, 25 марта, 2019, 09:46 — ИА Регнум. Сотрудники государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) задержали крупную партию контрабандных сигарет, сообщил 24 марта закарпатский ресурс Mukachevo.net.

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На один из закарпатских пунктов пропуска прибыл автомобиль под управлением 57-летнего гражданина Польши. Пограничники приняли решение подробно осмотреть транспортное средство.

В бензобаке автомобиля был обнаружен тайник, в котором находились 1083 пачки сигарет различных производителей. Большинство из них не имели акцизных марок.

«Fiat» польской регистрации и выявленные сигареты изъяты сотрудниками фискальной службы. Оценочная сумма конфиската устанавливается», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пограничники Украины задержали гражданина Румынии, который управлял автомобилем с польскими номерами. В тайнике были найдены 617 пачек контрабандных сигарет украинского производства.

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