Вашингтон, 25 марта, 2019, 09:42 — ИА Регнум. Финал расследования «российского вмешательства» в президентские выборы в США открывает перед Америкой возможности для движения вперед, считает сенатор-республиканец Лиднси Грэм. Комментируя сообщение генерального прокурора Уильяма Барра, согласно которому доказательства сговора России и избирательного штаба Дональда Трампа не обнаружены, сенатор пишет на своей странице в твиттере:

(сс) Gage Skidmore Линдси Грэм

«Отличный день для президента Трампа и его команды. Туча, висевшая над президентом Трампом, была удалена этим докладом. Плохой день для тех, кто надеется, что расследование Мюллера снимет президента Трампа. Отличная работа г-на Мюллера и его команды по тщательному изучению дел России. Теперь пришло время двигаться дальше, управлять страной, готовиться к борьбе с Россией и другими иностранными субъектами до 2020 года».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против публикации итогового доклада Роберта Мюллера. Выводы спецпрокурора Трамп считает «полным оправданием».