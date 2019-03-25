Москва, 25 марта, 2019, 09:37 — ИА Регнум. В Москве 20 апреля состоится ежегодный парад трамваев. В 2019 году он приурочен к 120-летию открытия трамвайного движения в столице, сообщается на сайте градоначальника.

Цитата из к/ф «Покровские ворота». реж. Михаил Козаков. 1982. СССР В ожидании трамвая

На Параде трамваев представят 18 ретромоделей и инновационные трамваи нового поколения «Витязь-Москва».

В этом году по улицам Москвы впервые продет довоенный прицепной вагон серии С и два вагона «Татра Т3»: трехдверный и поливомоечный.

Также к колонне присоединятся трамваи «КТМ-1» и «КТП-1» образца 1948 год, конка XIX века, вагоны «Ф» 1908 года и другие ретромодели.

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Как сообщало ИА REGNUM, сейчас в Москве работают 46 трамвайных маршрутов, в автопарке Мосгортранса насчитывается около 800 трамваев, из них 240 — трамваи нового поколения «Витязь-Москва».

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