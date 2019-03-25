Майами, США, 25 марта, 2019, 09:28 — ИА Регнум. Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс проиграла представительнице Чехии Маркете Вондроушовой в третьем круге турнира в Майами. Встреча, продолжавшаяся 1 час 51 минуту, завершилась со счётом 4:6, 6:7 (1:7).

(сс) Peter Menzel Элисе Мертенс

Мертенс один раз не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы четыре ошибки на подаче и шесть брейков.

В четвёртом круге турнира Вондроушова сыграет с немецкой теннисисткой Татьяной Марией.

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