Киншаса, 25 марта, 2019, 09:30 — ИА Регнум. Число случаев заболевания лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго превысило одну тысячу в ходе второй по масштабам вспышки в истории, сообщает 25 марта The Time.

(сс) UNMEER Эбола

Число заболевающих ежедневно растет. На прошлой неделе было зарегистрировано 58 новых случаев, самое большое число за неделю в 2019 году, по данным Международного Комитета спасения (IRC). Всемирная организация здравоохранения сообщила, что с момента объявления вспышки в августе прошлого года в северо-восточных провинциях ДРК зарегистрировано 610 случаев смерти.

«Мы уже почти семь месяцев в этой вспышке, и на этом этапе мы должны видеть, как уровень заболеваемости снижается, а не растет», — сказал Тарик Рибл, директор по чрезвычайному реагированию IRC в ДРК, считающий, что некоторые случаи незарегистрированы, и истинная цифра может быть еще выше. По его словам, еще шесть месяцев продолжительности вспышки Эболы — это оптимистичный прогноз, в то время как реально можно ждать еще год борьбы с болезнью.

Боевые действия в ДРК вынудили учреждения по лечению Эболы закрыться, что затрудняет усилия по реагированию, способствуя распространению вируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Организации Объединенных Наций сообщили, что для удовлетворения первоочередных гуманитарных потребностей 9 миллионов человек, пострадавших в результате боевых действий, в Демократической Республике Конго необходимо 1,65 миллиардов долларов США. По данным ЮНИСЕФ, четыре миллиона конголезских детей страдают от недоедания вследствие гуманитарного кризиса. Помимо этого, населению центральноафриканской страны, богатой минеральными ресурсами, продолжают угрожать различные инфекционные заболевания.