Майами, США, 25 марта, 2019, 09:19 — ИА Регнум. Американская теннисистка Слоан Стивенс проиграла представительнице Германии Татьяне Марии в третьем круге турнира в Майами. Встреча, продолжавшаяся 1 час 34 минуты, завершилась со счётом 3:6, 2:6.

Keith Allison Слоан Стивенс

Стивенс ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса и пять брейков.

В четвёртом круге турнира Мария сыграет с чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой.

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