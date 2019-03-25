Санкт-Петербург, 25 марта, 2019, 09:17 — ИА Регнум. Ледокол «Буран» и рейдовые буксиры Ленинградской военно-морской базы ведут околку льда в акватории Финского залива, чтобы исключить угрозу так называемого зажорного наводнения, когда уровень воды поднимается из-за резких подвижек внутриводного льда и скопления шуги на фоне перепадов температур. Об этом сообщили 25 марта в пресс-службе ЗВО.

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Кроме того, военный ледокол «Буран» помогает при выходе из акватории Петербурга в Балтийское море боевых кораблей и гражданских судов.

Силы и средства Западного военного округа в целом готовы к работе по предотвращению наводнений и подтопления Санкт-Петербурга и других населенных пунктов Северо-Запада.

Так, боевые самолёты и вертолёты Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа приведены в готовность для борьбы с ледовыми заторами на реках Северо-Запада, которые могут угрожать гидротехническим сооружениям и населенным пунктам.

«Экипажи многоцелевых самолётов Су-35С, Су-34, вертолётов Ми-8 «Терминатор» <…> находятся в двухчасовой готовности к вылету для уничтожения ледового затора. Лётчики готовы применить авиационные бомбы минимального калибра», — отметили в пресс-службе ЗВО.

В настоящее время ведется наблюдение за паводковой обстановкой с помощью беспилотников и боевых вертолетов, а также мобильными группами военных инженеров.

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