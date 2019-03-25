Херес-де-ла-Фронтера, Испания, 25 марта, 2019, 09:18 — ИА Регнум. 14-летний пилот погиб во время гонки чемпионата Андалусии на трассе «Херес» в Испании 24 марта, пишет газета ABC.

Мотоциклетный шлем

Гонка в классе Supersport 300 была остановлена красным флагом на шестом из десяти запланированных кругов. Пилот Маркос Гарридо упал со своего мотоцикла между вторым и третьим поворотом и попал под колеса позади идущего спортсмена. Гарридо был доставлен в госпиталь, откуда спустя час пришло известие о его смерти.

Гибель Маркоса Гарридо стала третьим смертельным инцидентом в мотоспорте на трассе в Херес-де-ла-Фронтера с момента ее открытия в 1985 году. В 1990 году в результате аналогичной аварии погиб испанец Хавьер Морено, а три года спустя японский пилот Нобуюки Вакай столкнулся со зрителем на пит-лейн и врезался в стену.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 24 марта в боксах автодрома «Херес» произошел крупный пожар, в результате которого были уничтожены все электромотоциклы нового гоночного класса MotoE.

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