Киев, 25 марта, 2019, 09:09 — ИА Регнум. Киеву необходимо «ехать договариваться» с Москвой по транзиту российского газа через территорию Украины. В этом уверен депутат Верховной рады Вадим Рабинович. В противном случае потери Украины будут очень серьёзные.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

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По оценкам парламентария, если Украина потеряет транзит российского газа, она может лишиться минимум $3−5 млрд.

«Страна потеряет территорию для транзита газа и нефти, и что с нами будет, на чем будем зарабатывать? Огурцы будем выращивать где-то в Польше?» — приводит телеканал «Украина 112» слова депутата.

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«Нафтогаз» прокомментировал переговоры Медведчука и Бойко с Медведевым

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провёл в подмосковной резиденции Горки-9 встречу с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и председателем политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком. На переговорах также присутствовал глава Газпрома Алексей Миллер. Одной из тем переговоров стала возможность продления контракта на транзит российского голубого топлива через территорию Украины после 31 декабря 2019 года. Бойко заявил, что Украине нужны прямые поставки газа из России. Медведчук отметил, что Россия остается главным торгово-экономическим партнером Украины.

Напомним, контракт на транзит российского газа через Украину истекает уже 1 января 2020 года. Обсуждение нового контракта ожидается в мае 2019 года.