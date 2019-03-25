Томск, 25 марта, 2019, 09:02 — ИА Регнум. В Томской области сегодня, 25 марта, почтили память жертв пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Среди погибших в Кемерове были двое детей из Томска.

Дарья Драй ИА REGNUM Кемерово, мы с тобой!

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О годовщине пожара на аппаратном совещании напомнил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Он выразил соболезнования родственникам жертв трагедии. Память погибших почтили минутой молчания.

«Трагедия, которая произошла год назад у наших соседей в Кемерове, у нашей томской семьи, не просто отозвалась болью в наших сердцах, но повлекла за собой пересмотр всей системы безопасности объектов с массовым пребыванием людей», — прокомментировал Жвачкин.

По его словам, внеплановые проверки, учения и тренировки должны продолжаться.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 25 марта 2018 года в Кемерове в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошёл пожар. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Жертвами трагедии стали двое детей из Томска.

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