Берлин, 25 марта, 2019, 09:00 — ИА Регнум. Компания Porsche завершила тестирование электрического Taycan, сообщает издание CarAndBike.

PRO-STREET.OK Porsche Taycan

Тестируемый Porsche Taycan был замечен в Копенгагене и, похоже, он проходит последний этап тестирования. Авто было замечено в незначительном камуфляже. Это говорит о том, что модель близка к производству.

Taycan имеет традиционный дизайн. Передняя часть машины имеет большой нос и культовый дизайн фар. Задний диффузор рассмотреть не удалось, так как он был скрыт камуфляжем.

В движение электрокар будут приводить двумя постоянными синхронными электродвигателями, которые будут производить 600 л. с., а высоковольтных аккумуляторов будет хватать на 500 км. Porsche Taycan будет разгоняться до 100 км/час за 3,5 секунды. Электрический Porsche появится на мировом рынке к концу 2019 года.

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