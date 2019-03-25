Нью-Дели, 25 марта, 2019, 11:17 — ИА Регнум. Правительство Индии отказалось отправить своих официальных представителей на официальный прием в пакистанском посольстве по случаю Национального дня Пакистана, который отмечается 23 марта. Об этом сообщило индийское новостное издание «NDTV Кхабар».

India Pakistan Border Wagha Граница Индии и Пакистана

Причиной бойкота приема в пакистанском посольстве стало приглашение на мероприятие лидеров кашмирских сепаратистов. Сообщается, что в список приглашенных были включены более 30 деятелей сепаратистской организации «Конференция Хуррият». Высокопоставленный чиновник из госаппарата Индии сообщил «NDTV Кхабар», что данный недружественный шаг «демонстрирует готовность Исламабада вмешиваться во внутренние дела Индии».

Примечательно, что ни один из приглашенных лидеров «Конференции Хуррият» не посетил указанный прием в посольстве Пакистана. Сообщается, что многие сепаратистские лидеры либо заключены под стражу, либо находятся под домашним арестом после того, как правительство Индии усилило давление на руководство «Конференции Хуррият» в феврале 2019 года.