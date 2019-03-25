Грозный, 25 марта, 2019, 08:52 — ИА Регнум. Прокуратура Чечни вмешалась в попытку ассоциации производителей хлебобулочных изделий повысить цены на хлеб на 20%. Организации было направлено предостережение о недопустимости принятия такого решения, сообщили ИА REGNUM 25 марта в ведомстве.

Couleur Хлеб

Как рассказали в прокуратуре, вопрос о согласованном повышении цен на хлеб до 20% поднимался на съезде производителей хлебобулочной продукции. Однако окончательное решение по вопросу не было принято.

Ситуация оказалась в поле зрения надзорного ведомства. Ее анализ показал, что «президентом НО «Ассоциация производителей хлебобулочных изделий и других продуктов питания» может быть допущено нарушение закона, которое повлечет ущемление прав широкого круга лиц, в том числе социально уязвимых слоев населения».

Прокурор республики в присутствии уполномоченного по защите прав предпринимателей в Чечне и представителей бизнес-сообщества объявил президенту ассоциации хлебопеков предостережение о недопустимости повышения цены на хлеб. Его также предупредили об ответственности за создание картеля, который пытается совершить согласованные действия по установлению или поддержанию цен.

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Как сообщало ИА REGNUM, эксперты предполагают, что в 2019 году следует ожидать роста цен на продукты, называя в первую очередь гречку, молоко и хлеб. Подорожание хлеба связывают со снижением урожая и повышением цен на зерно. В Чечне по итогам бесснежной зимы был объявлен режим ЧС в 13 районах республики. Как сообщили в правительстве региона, посевы погибли из-за того, что было мало влаги.

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